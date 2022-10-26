Военное обозрение

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На Тайване приостановлено использование американских гранатомётов M72 LAW в связи с инцидентом на полигоне

На Тайване приостановлено использование американских гранатомётов M72 LAW в связи с инцидентом на полигоне

Во время учебно-боевых стрельб на Тайване произошёл инцидент при использовании американского одноразового противотанкового гранатомёта M72 LAW.

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