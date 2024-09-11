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Петербургский дневник

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Прокуратуру выяснила, что петербургский застройщик задолжал работникам 7 миллионов рублей

Прокуратуру выяснила, что петербургский застройщик задолжал работникам 7 миллионов рублей

Дела переданы в государственную инспекцию труда Прокуратура Московского района Северной столицы выявила задолженность по заработной плате в строительной фирме на сумму 7,1 млн рублей после обращения работников фирмы в государственные органы.

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