Прокуратуру выяснила, что петербургский застройщик задолжал работникам 7 миллионов рублей

Дела переданы в государственную инспекцию труда Прокуратура Московского района Северной столицы выявила задолженность по заработной плате в строительной фирме на сумму 7,1 млн рублей после обращения работников фирмы в государственные органы.
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