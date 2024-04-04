Марина Шемилина: «Нарушение административных регламентов при оказании муниципальных услуг бизнесу ведёт к нарушению прав предпринимателей»

Об этом заявила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке.
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