Профессор-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что выявление вируса Шамонда у человека с тяжёлым иммунодефицитом во Франции — исключительный случай и оснований ожидать эпидемии нет.