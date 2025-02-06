Силы ПВО сбили БПЛА в нескольких населенных пунктах Ростовской области

Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь Беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил в своем официальном телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
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