Россия расценила захват "Дома Москвы" в Риге как кражу в государственном масштабе

Рейдерство властей Латвии не пройдет для них "безболезненно", предупредили в МИД России.Россия расценивает захват "Дома Москвы" в Риге как рейдерство, акт бандитизма и кражу в государственном масштабе, попирающее нормы международного права.
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