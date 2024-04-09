Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    У первого вице-премьера Андрея Кефера не хватило духу сказать, что из бюджета12 млн. уже  украли и это групповое хище...Сотни миллионов р...
  • Геннадий Бережнов
    А остальным ворам условно, ну здорово, очень здорово! И спасибо нашему гуманному суду и судьям! И это когда другие бь...Сотрудники Краево...
  • Сергей Косторнов
    Вот  только  не   надо   впадать  в  маразм......Авиакомпанию из б...

Пункт пропуска Староцурухайтуйский реконструируют к концу 2026 года

Пункт пропуска Староцурухайтуйский реконструируют к концу 2026 года

В Забайкальском крае идет подготовка к реконструкции пункта пропуска Староцурухайтуйский. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Федеральная дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх