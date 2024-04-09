Пункт пропуска Староцурухайтуйский реконструируют к концу 2026 года

В Забайкальском крае идет подготовка к реконструкции пункта пропуска Староцурухайтуйский. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Федеральная дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.
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