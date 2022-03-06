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Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

После официального заявления президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об окончании международного сезона для российских спортсменов норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал математически недостижим для соперников в общем зачёте Кубка мира.

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