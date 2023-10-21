Палестинцы в Хевроне вышли на митинг протеста с флагами России и портретами Путина

Участники мероприятия выступили против жестокой агрессии Израиля в секторе Газа.Сотни палестинцев в Хевроне вышли на митинг протеста против агрессии Израиля в секторе Газа с флагами России и портретами Президента Владимира Путина.
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