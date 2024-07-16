Зенитчики группировки войск «Центр» организовали воздушное прикрытие позиций российских подразделений от БПЛА на Авдеевском направлении

Военнослужащие круглосуточно ведут наблюдение за воздушным пространством, после обнаружения БПЛА противника определяют его тип по видимому силуэту в воздухе и отрабатывают по нему из всего имеющегося на вооружении арсенала.
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