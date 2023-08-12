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«Лейпциг» разгромил «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, Ольмо сделал хет-трик

«Лейпциг» разгромил «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, Ольмо сделал хет-трик

«Бавария» на старте нового сезона потерпела неожиданное поражение в Мюнхене от «Лейпцига» — 0:3. Хозяева поля владели территориальным преимуществом и создали немало опасных моментов, но голкипер «Лейпцига» Янис Бласвих в этот день был непробиваем.

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