Волгоград могут переименовать в Сталинград вслед за аэропортом к юбилею Иосифа Сталина

БлокнотРУ Аэропорт переименовали после того, как губернатор Андрей Бочаров передал президенту идею ветеранского сообщества и участников СВО Аэропорт Волгоград-Гумрак решением президента РФ был переименован 29 апреля в Аэропорт «Сталинград».
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