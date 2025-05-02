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Театр абсурда

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Волгоград могут переименовать в Сталинград вслед за аэропортом к юбилею Иосифа Сталина

Волгоград могут переименовать в Сталинград вслед за аэропортом к юбилею Иосифа Сталина

БлокнотРУ Аэропорт переименовали после того, как губернатор Андрей Бочаров передал президенту идею ветеранского сообщества и участников СВО Аэропорт Волгоград-Гумрак решением президента РФ был переименован 29 апреля в Аэропорт «Сталинград».

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