У «Барсы» 5 ударов в створ в первом тайме класико, у «Реала» – 2. Владение – 63% на 37% в пользу каталонцев

«Барселона» превзошла «Реал» по статистическим показателям в первом тайме. В первой половину игры футболисты «Барсы» нанесли 9 ударов по воротам соперника, а игроки мадридской команды пробили по воротам 4 раза.
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