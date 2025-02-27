Достоверная информация поступит позже: новые правила повлияют на перерасчет стажа и баллов для пенсии Ольга БезродняяВ России вступают в силу новые правила расчета пенсий, что значительно повлияет на порядок их назначения и выплат.
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