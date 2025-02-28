Смелые оттенки и безупречные силуэты – SASHAVERSE представляет коллекцию весна-лето 2025

Бренд SASHAVERSE анонсирует новую коллекцию SS’25, которая обещает стать настоящим событием в его истории! Наряду с классическими для Саши Терехова черным, белым и бежевым цветами, в этом сезоне появились лавандовый, горчичный, карамельный, небесно-голубой и другие оттенки.
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