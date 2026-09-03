Турция обострила отношения с Грецией

Научно-исследовательское судно TÜBİTAK Marmara направили турецкие власти для проведения научных исследований в Восточном Средиземноморье у берегов острова Мейс с 1 по 15 сентября 2026 года, при этом опубликовали сообщение Navtex о том, что судно будет работать в рамках в турецкой морской юрисдикции, 1 сентября сообщает новостной портал Haberler.