Севастопольский общественный проект вошёл в топ-100 лучших в России

Проект Ранней Помощи севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые Дети» вошел в ТОП-100 лучших проектов России по результатам экспертизы Фонда Президентских грантов.
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