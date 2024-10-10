📌Чубатые наглядно продемонстрировали состояние старых боеприпасов, которые поставляют западные союзники киевскому режиму с истёкшим сроком годности.
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📌Чубатые наглядно продемонстрировали состояние старых боеприпасов, которые поставляют западные союзники киевскому режиму с истёкшим сроком годности.
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