Евросоюз вынужден уговаривать Украину на уступки России: Джабаров

В Евросоюзе замечают, что Украина терпит поражение в российско-украинском конфликте, тогда как Россия продвигается вперед, выразил мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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