В Японии усомнились в существовании Украины в будущем

Японский журналист Какитани усомнился в существовании Украины через три года Японский журналист Тэцуя Какитани, изучающий вопрос поставок Киеву истребителей заявил, что неизвестно, продолжит ли существовать Украина в течение следующих нескольких лет.
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