Прогноз погоды в Крыму на 24 марта

Прогноз погоды в Крыму на 24 мартаВ Симферополе +17 и пасмурноВ Севастополе +14 и пасмурноВ Евпатории +13 и пасмурноВ Черноморском +12 и пасмурноВ Джанкое +16 и облачно с прояснениямиВ Ялте +10 и пасмурноВ Алуште +10 и пасмурноВ Керчи +10 и облачно с прояснениямиВ Армянске +14 и обла.