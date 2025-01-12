Калифорнийские пожары живо напомнили главу из библейской книги Бытия, в которой говорится о гибели Содома и Гоморры.
Калифорнийская Гоморра
Комментарии
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Silver Kont
А их и не жаль будет, жиды уже столько наворовали на прихватизации, что это будет закономерностью...
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16 час.
Генрих
И ни чуть...и ни чуть не жалко...
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14 час.
Семен Демин
Конечно недостаточно. Но в США есть еще еулстонский вулкан. Этого точно будет достаточно.
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5 час.
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