Участники побоища на «Садоводе» получили сроки: что там случилось

Владимир Фердман ТАК В ГЛАЗАХ БАКСЫ КАК СКВОЗЬ НИХ МОЖНО ЧТО-ТО УВИДЕТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ - ПРЕЗИДЕНТЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, ДУМЕ, СОВФЕДЕ, А ЗА НИМИ ТАМОЖНЯ, САН. КОНТРОЛЬ И Т.Д.

ninikooo Митусова И за это вот все « художество» от 3-х до 5-ти лет?! Да они все завтра будут на свободе по УДО- диаспора « расстарается. « два года следствия понадобилось, чтобы вынести « смешные приговоры» за нападение на полицейских. Да, жаль, что это произошло у нас - в США уже все бы забыли как их звать было. Что ж , суд России и СК еще раз убедили нас в том, что все покупается и все продается- и честь, и совесть, и разум.