Русский Колоколъ В столкновении с полицией тогда приняли участие около сотни человек. В "клетке" фигуранты дела - семь уроженцев Средней Азии.
Участники побоища на «Садоводе» получили сроки: что там случилось
Комментарии
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Владимир Фердман
ТАК В ГЛАЗАХ БАКСЫ КАК СКВОЗЬ НИХ МОЖНО ЧТО-ТО УВИДЕТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ - ПРЕЗИДЕНТЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, ДУМЕ, СОВФЕДЕ, А ЗА НИМИ ТАМОЖНЯ, САН. КОНТРОЛЬ И Т.Д.
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14 час.
ninikooo Митусова
И за это вот все « художество» от 3-х до 5-ти лет?! Да они все завтра будут на свободе по УДО- диаспора « расстарается. « два года следствия понадобилось, чтобы вынести « смешные приговоры» за нападение на полицейских. Да, жаль, что это произошло у нас - в США уже все бы забыли как их звать было. Что ж , суд России и СК еще раз убедили нас в том, что все покупается и все продается- и честь, и совесть, и разум.
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13 час.
Георгий Корнев
А по мне того кто убегал, 15 суток за невыполнение законных требований полиции и как нелегала выдворить (он же только убегал, и подбитым притворялся. 3 года несовершеннолетнему сойдёт сойдёт. А стальным по ч. 4 ст 213 по максималке семерик, и выдать личные данные "бегунка", что бы на месте их родня (там же кланы), спросили с "бегунка" за то, что их представители дохода лишились, кто их семьи кормить будет. Кланы разные, думаю спросят с него по полной, да и "защитнички" при таком раскладе призадумаются, стоит ли вписываться за незнакомца. Ты сидишь, а он свободен (но с выдворением). Они же только толпой сильны. по одиночке разделить.
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6 час.
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