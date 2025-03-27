СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Лубенкова
    Алкоголик он, и этим все сказано. Талантливый артист?? А как это сочетается с его ужасным внешним видом!!! Если ты в...Как Ефремов отмаз...
  • Бобкина Татьяна
    Я не оправдываю поступок Ефремова, но человек отсидел, осознал.Будем надеяться , что что он  он еще вернется в профес...Как Ефремов отмаз...
  • Сергей Татаринцев
    Какая разница,выйдет он по УДО или по окончании срока,дальнейшая судьба Михаила как на ладони,читаема и понятна.Глуши...Как Ефремов отмаз...

Участники побоища на «Садоводе» получили сроки: что там случилось

Участники побоища на «Садоводе» получили сроки: что там случилось

Русский Колоколъ В столкновении с полицией тогда приняли участие около сотни человек. В "клетке" фигуранты дела - семь уроженцев Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Фердман
ТАК В ГЛАЗАХ БАКСЫ КАК СКВОЗЬ НИХ МОЖНО ЧТО-ТО УВИДЕТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ - ПРЕЗИДЕНТЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, ДУМЕ, СОВФЕДЕ, А ЗА НИМИ ТАМОЖНЯ, САН. КОНТРОЛЬ И Т.Д.
Ответить
14 час.
ninikooo Митусова
И за это вот все « художество» от 3-х до 5-ти лет?! Да они все завтра будут на свободе по УДО- диаспора « расстарается. « два года следствия понадобилось, чтобы вынести « смешные приговоры» за нападение на полицейских. Да, жаль, что это произошло у нас - в США уже все бы забыли как их звать было. Что ж , суд России и СК еще раз убедили нас в том, что все покупается и все продается- и честь, и совесть, и разум.
Ответить
13 час.
Георгий Корнев
А по мне того кто убегал, 15 суток за невыполнение законных требований полиции и как нелегала выдворить (он же только убегал, и подбитым притворялся. 3 года несовершеннолетнему сойдёт сойдёт. А стальным по ч. 4 ст 213 по максималке семерик, и выдать личные данные &quot;бегунка&quot;, что бы на месте их родня (там же кланы), спросили с &quot;бегунка&quot; за то, что их представители дохода лишились, кто их семьи кормить будет. Кланы разные, думаю спросят с него по полной, да и &quot;защитнички&quot; при таком раскладе призадумаются, стоит ли вписываться за незнакомца.  Ты сидишь, а он свободен (но с выдворением). Они же только толпой сильны. по одиночке разделить.
Ответить
6 час.
наверх