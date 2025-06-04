ТАСС: ВС РФ наземными дронами подавляют огневые точки ВСУ в районе Дзержинска

Российские военнослужащие применяют наземные беспилотные аппараты для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дзержинска (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии