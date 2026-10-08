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Царьград

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Вода с запахом напугала жителей двух районов Владимира

Вода с запахом напугала жителей двух районов Владимира

Специалисты «Владимирводоканала» не нашли отклонений от нормативов в водопроводной воде Фрунзенского и части Октябрьского районов Владимира, объяснив изменившийся запах ежегодными сезонными процессами в реке Нерли.

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