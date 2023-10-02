МО РФ: артиллерия группировки "Запад" под Купянском сорвала ротацию бригады ВСУ

Артиллерия российской группировки войск "Запад" на Купянском направлении сорвала попытку замены состава 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на передней линии фронта в районе Степовой Новосёловки в Харьковской области.
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