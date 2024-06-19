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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далот о Роналду против Чехии: «Криштиану был очень сосредоточен, здорово готов физически. Он всегда готов забить» 

«Мы иногда торопились атаковать и искать свободные зоны, особенно в первом тайме, нервничали в работе с мячом, но после перерыва мы прибавили.

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