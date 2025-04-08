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Молодежный исторический форум объединил более 300 участников из РФ и зарубежья

В Самаре завершился Международный молодежный исторический форум «Сохраненная память». Он приурочен к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и стал площадкой для обсуждения вопросов сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи и разработки гражданско-патриотических инициатив.

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