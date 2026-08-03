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Постпред при ОДКБ сообщил о возможности защиты союзников ядерным оружием

Постпред при ОДКБ сообщил о возможности защиты союзников ядерным оружием

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и военная доктрина России допускают применение ядерного оружия для защиты государств-союзников в случае вооружённого нападения.

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