Постпред при ОДКБ сообщил о возможности защиты союзников ядерным оружием

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и военная доктрина России допускают применение ядерного оружия для защиты государств-союзников в случае вооружённого нападения.
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