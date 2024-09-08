Выходные дни в новогодние каникулы 2024-2025 изменились: какой отдых ожидать россиянам в праздничные дни Ольга БезродняяВ преддверии новогодних праздников россиян ожидает официальное объявление о графике новогодних каникул.
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