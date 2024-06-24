Киргизия поддержала усилия России по обеспечению национальной безопасности

Киргизия поддерживает усилия России, направленные на обеспечение национальной безопасности. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в телеграмме с соболезнованиями, которую направил российскому лидеру Владимиру Путину в связи с событиями в Дагестане.
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