⛅️Зонты можно убирать: К концу дня в Крыму закончатся сильные дожди Вечером 19 октября на Южном берегу Крыма и в горах закончатся сильные дожди, «Радио Крым» рассказала начальник Крымского гидромедцентра Татьяна Любецкая.
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