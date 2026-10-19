⛅️Зонты можно убирать: К концу дня в Крыму закончатся сильные дожди Вечером 19 октября на Южном берегу Крыма и в горах закончатся сильные дожди, «Радио Крым» рассказала начальник Крымского гидромедцентра Татьяна Любецкая.