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Стройкомплекс Москвы

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Начался монтаж мокапа 35-метровых колонн на набережной Тараса Шевченко

Начался монтаж мокапа 35-метровых колонн на набережной Тараса Шевченко

Начался монтаж модели (мокапа) знаменитых 35-метровых колонн в натуральную величину на стройплощадке жилого комплекса на набережной Тараса Шевченко, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв«Монтаж мокапа необходим для отработки технологии устройства колонн, методов контроля качества бетона и сварочных соединений.

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