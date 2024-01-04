Начался монтаж мокапа 35-метровых колонн на набережной Тараса Шевченко

Начался монтаж модели (мокапа) знаменитых 35-метровых колонн в натуральную величину на стройплощадке жилого комплекса на набережной Тараса Шевченко, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв«Монтаж мокапа необходим для отработки технологии устройства колонн, методов контроля качества бетона и сварочных соединений.
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