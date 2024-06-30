В Севастополе завершен процесс заверения первого списка кандидатов

На седьмом заседании Севастопольской городской избирательной комиссии было принято единогласное решение о заверении городского списка из двадцати четырёх кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.
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