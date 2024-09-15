РЖД и Минэнерго: союз кнута и другого кнута. Счастливые дефицита вагонов не замечают. Прибыль угля медленно тлеет. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было объявление примерной стоимости билета для будущей ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, 17-кратное падение прибыли угольной отрасли России и сокращение грузооборота портов страны на 3,1% по итогам 8 месяцев года.