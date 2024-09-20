Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Евросоюз объявил войну России: отсидеться в тылу ни у кого не выйдет

Евросоюз объявил войну России: отсидеться в тылу ни у кого не выйдет

  Смысла бить именно по Украине больше не будет Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России: «Украина должна иметь возможность наносить удары по легитимным военным целям в России».

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Вот ЕС всё и &quot;порешал&quot;... Только ведь и Россия теперь вполне может ударить &quot;по легитимным военным целям&quot; в ЕС... например по тем объектам где готовят в год по миллиону боеприпасов для украины... или всё-таки подождём, когда нам это всё на голову прилетит? Это не справедливо - ЕС должно получить аналогичный ответ от России.
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9 час.
Людмила Фирстова
Вы сами и ответили на свой вопрос. именно ответ России на их удар, а не самим бить первыми, это будет правильно в рамках международного права
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5 час.
Виктор Горшков
Деды говорили: &quot; на Бога надейся,а сам не плошай&quot;
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5 мин.

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