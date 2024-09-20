Евросоюз объявил войну России: отсидеться в тылу ни у кого не выйдет

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Вот ЕС всё и "порешал"... Только ведь и Россия теперь вполне может ударить "по легитимным военным целям" в ЕС... например по тем объектам где готовят в год по миллиону боеприпасов для украины... или всё-таки подождём, когда нам это всё на голову прилетит? Это не справедливо - ЕС должно получить аналогичный ответ от России.