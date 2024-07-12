Московский суд отправил бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа в СИЗО

Отправить в СИЗО бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее мужа Андрея Краснова и их сообщницу Любовь Струлеву по обвинению в мошенничестве постановил московский суд, сообщает 12 июля пресс-служба московской прокуратуры.