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Мигранты-трансвеститы организовали бордель в Москве

Жители Москвы сообщили в полицию об очередной «проститутошной», работающей в жилом доме. Каково же было удивление полицейских, когда они обнаружили не просто бордель, а бордель, открытый мигрантами.

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