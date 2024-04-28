Фестиваль воздухоплавания проходит в Переславле-Залесском

Завораживающее зрелище увидели сегодня рано утром в Переславле-Залесском. В городе открывают летний сезон воздухоплавания, и в рамках фестиваля в небо над старинным русским поселением взмыли десятки огромных аэростатов.
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