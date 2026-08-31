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ТАСС

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Моди поблагодарил Путина на русском языке во время переговоров в Бишкеке

Моди поблагодарил Путина на русском языке во время переговоров в Бишкеке

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в завершение публичной части переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке выразил ему свою благодарность на русском языке.

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