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Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку Tекст: Антон Никитин Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

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