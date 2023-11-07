Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку Tекст: Антон Никитин Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.