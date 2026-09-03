Финский военкор сделает из квартиры Зеленского съемочную площадку

Кости Хейсканен во время своего визита в Крым планирует подготовить репортаж для финской аудитории. Как сообщил Хейсканен, он намерен показать своим соотечественникам, как украинские политики и олигархи относились к полуострову, когда он находился в составе Украины.
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