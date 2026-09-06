Астрономы определили место входа астероида-импактора в атмосферу Земли

Астрономы провели расчёты и определили место входа астероида-импактора в атмосферу Земли. Эти данные важны для оценки возможных последствий и разработки мер по защите планеты.
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