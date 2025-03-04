Бойцам приграничного Брянска дадут статус ветеранов боевых действий

Закон затронет более 83 тысяч человек.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предоставит статус ветеранов боевых действий военнослужащим, сотрудникам полиции, Росгвардии, МЧС и других ведомств, участвующим в отражении атак на Брянскую область и другие приграничные регионы.
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