Бойцам приграничного Брянска дадут статус ветеранов боевых действий

Закон затронет более 83 тысяч человек.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предоставит статус ветеранов боевых действий военнослужащим, сотрудникам полиции, Росгвардии, МЧС и других ведомств, участвующим в отражении атак на Брянскую область и другие приграничные регионы.