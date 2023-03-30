Как догнать Starlink? Эксперт — о том, можно ли соперничать с Илоном Маском

События последнего года показали, насколько стали важны орбитальные космические аппараты. Современные спутниковые группировки помогают в ведении боевых действий, обеспечивают навигацию и связь, решают множество задач в различных отраслях экономики.
События последнего года показали, насколько стали важны орбитальные космические аппараты. Современные спутниковые группировки помогают в ведении боевых действий, обеспечивают навигацию и связь, решают множество задач в различных отраслях экономики.
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