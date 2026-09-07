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Победа АдГ в Германии: Bloomberg указал на сдвиг в политике Европы по Украине и России

Победа АдГ в Германии: Bloomberg указал на сдвиг в политике Европы по Украине и России

Партия Альтернатива для Германии (АдГ) одержала победу на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт, набрав 43,8 процента голосов.

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