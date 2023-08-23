Даурен Ермеков обратился к Шлеменко: «Конкурентные бои уже не интересны?»

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Казахстанский боец, чемпион Eagle FC, Naiza, Ural FC Даурен Ермеков отреагировал на анонс боя Александра Шлеменко и Куата Хамитова: «Шлеменко, смотрю конкурентные бои уже не интересны?», – написал Даурен в социальных сетях.