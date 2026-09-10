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Несекретные материалы

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Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнёрстве

Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнёрстве

Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнёрстве в ходе визита Владимира Зеленского.Канада будет поддерживать операцию UNIFIER до 2029 года, укреплять ВСУ и уделять особое внимание средствам ПВО, предоставлять технику, снаряды и другую военную поддержку.

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