Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнёрстве в ходе визита Владимира Зеленского.Канада будет поддерживать операцию UNIFIER до 2029 года, укреплять ВСУ и уделять особое внимание средствам ПВО, предоставлять технику, снаряды и другую военную поддержку.