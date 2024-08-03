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У замглавы ГУМЧС по Кубани Симоненко нашли 250 млн и 50 объектов недвижимости

У замглавы ГУМЧС по Кубани Симоненко нашли 250 млн и 50 объектов недвижимости

В ходе проведения проверки правоохранительные органы выявили у заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи 250 млн рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей.

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