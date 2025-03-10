Слон в посудной лавке: США добились от Индии снижения пошлин

США добились от Индии снижения пошлин на некоторые американские товары. При этом президент Дональд Трамп не стал сильно давить на Нью-Дели, считающийся важным союзником Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.
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